"Известия": Россия начнет проверять производства иностранных вин

Россия намерена проверить и оценить технологию производства вин, поставляемых из-за границы. Россельхознадзор ведет переговоры с другими странами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз.

"Сейчас для реализации этого положения Россельхознадзор проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран", - сообщили газете в ведомстве.

В Минсельхозе рассказали, что согласно закону "О виноградарстве и виноделии в РФ" российские органы власти имеют право контролировать технологию производства продукции, которая ввозится в страну, на территориях иностранных государств. Специалисты Россельхознадзора планируют выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков.