Захарова прокомментировала новости о новом генсеке НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новости о том, что новым генеральным секретарем НАТО может стать действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает Daily Storm.
По словам Захаровой, назначение нового генерального секретаря не изменит отношений между альянсом и Россией. Она также добавила, что в последнее время НАТО проявляет «агрессивную антироссийскую заряженность», которая тоже не изменится со сменой руководства.
«Агрессивная нацеленность и антироссийская заряженность блока зафиксированы в доктринальных документах НАТО. Что привнесет новое руководство альянса — вопрос не наш», — заявила Захарова.
Ранее издание Bloomberg опубликовало статью, в котором назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО.