Захарова раскритиковала политику Бельгии в отношении России

На Западе продолжается борьба с инакомыслием, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что преимущественно она затрагивает людей, так или иначе связанных с русской культурой, с Россией в целом, пишет РИА «Новости».

В 2022 году в западных странах началась масштабная антироссийская кампания. По мнению экспертов, ее накал несколько спал после начала войны на Ближнем Востоке.

Захарова пояснила, что борьба с любыми формами инакомыслия все еще продолжается на Западе. Особое внимание, добавила она, «уделяется тем людям, которые выбиваются из мейнстрима и при этом так или иначе связаны с Россией».

В частности, уточнила дипломат, на днях бельгийская газета «Де Морген» опубликовала материал о русских аристократах.

Журналисты раскритиковали потомков эмигрантов первой волны за поддержку президента России, мнимую прокремлевскую пропаганду, обвинили их в отказе признавать украинскую государственность.

По ее мнению, цель публикации, которая «вполне смахивает на публичный донос», заключается в том, чтобы заставить российских соотечественников замолчать.