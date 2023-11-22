В интернете появилось новое видео с прогнозом Жириновского

В интернете появилось видео с предсказанием Жириновского насчет окончания украинского конфликта

В интернете появилось видео с заявлением известного российского политика Владимира Жириновского (1946-2022), в котором он предсказал, чем завершится противостояние с Западом.

По его мнению, возможно дальнейшее разрастание конфликта в Восточной Европе. В него будут втянуты, кроме Украины, Польша и Прибалтика.

Политик пояснил, что эти страны не будут долго сражаться с Россией. Они дрогнут и рано или поздно призовут к мирным переговорам.

После мирных переговоров в этих странах пройдут референдумы, предположил Жириновский. Он добавил, что «большинство граждан выскажется за мир с Россией и попросит Россию сохранить на территории этих стран русские войска, как это было при царе, при советской власти».