Постпредство РФ: Израиль не готов к размещению миротворцев ООН в секторе Газа

Израиль пока не готов к варианту, при котором миротворцы ООН будут размещены в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью телеканалу RTVI.

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Российская сторона видит в появлении миротворцев в Газе первый шаг к прекращению огня, но это требование в ООН блокируют США, заявил он.

Дипломат допустил, что миротворческие силы могут в итоге появиться в анклаве, однако для этого необходимо согласие сторон.

"Израиль к этому пока явно не готов", - считает он.