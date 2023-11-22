Небензя: Израиль не доказал использование ХАМАС гражданских объектов

«Вызывают крайнюю обеспокоенность массовые убийства и ранения детей, допускаемые израильской армией в ходе своей операции, а также нападения на школы и больницы, в результате которых гибнут ни в чем не повинные люди. Целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, где женщины и дети Газы ищут убежища от бомбежек. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого», — рассказал он.