Небензя: Израиль не доказал использование ХАМАС гражданских объектов

Небензя: Израиль ещё не доказал использование ХАМАС гражданских объектов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль ещё не представил убедительных доказательств того, что палестинское движение ХАМАС использует гражданские объекты в военных целях. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Небензя сделал во время заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. По его словам, израильские удары по гражданским объектам «вызывают крайнюю обеспокоенность», особенно на фоне того, что Израиль не представил убедительных доказательств расположения в больницах и школах Газы боевиков ХАМАС.
«Вызывают крайнюю обеспокоенность массовые убийства и ранения детей, допускаемые израильской армией в ходе своей операции, а также нападения на школы и больницы, в результате которых гибнут ни в чем не повинные люди. Целями ударов становятся и другие гражданские объекты: мечети, церкви, лагеря беженцев, объекты ООН, где женщины и дети Газы ищут убежища от бомбежек. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого», — рассказал он.
Помимо этого, постпред заявил об «ошеломительном» числе убитых палестинцев за время израильской наземной операции — по его словам, менее чем за два месяца погибло 14 тысяч человек. Кроме того, Небензя обвинил Израиль в помехе поставкам гуманитарной помощи. При этом постпред добавил, что гуманитарные паузы не помогут нормализовать ситуацию в регионе, потому что Газе необходимо полноценное перемирие сторон.
«Нельзя оправдать убийства и насилия, которому подверглись мирные жители Израиля. Вместе с тем последовавшая за этим карательная акция вылилась в ужасающую по размаху гуманитарную катастрофу», — добавил Небензя.
Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС предприняло массированную атаку на приграничные районы Израиля, во время которой боевики движения практиковали захват заложников. В ответ на эти действия, власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале наземной операции против сектора Газа.