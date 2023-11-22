ЦИК утвердил список документов для кандидатов в президенты

«Принят один из основных, самых масштабных документов, которые ЦИК России должна принять в ходе подготовки и проведения выборов президента России, имея в виду перечень документов, которые кандидаты, партии и их уполномоченные представители представляют в ЦИК России», — заявил член ЦИК России Евгений Шевченко . Lenta.ru

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед формально назначит дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. После этого начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев. Газета.Ru