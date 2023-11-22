МИД РФ: Ереван демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику

Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать свою внешнюю политику. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада", - отметила дипломат и добавила, что Ереван пытается скрыть свои истинные планы, когда заявляет о том, что не собирается менять свой внешнеполитический вектор.

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Захарова указала, что США и Евросоюз всеми силами стремятся вытеснить Россию с Южного Кавказа. Такие заходы западников отчетливо видны при выстраивании их отношений с Арменией. Ереван в последнее время ускоренно дрейфует в сторону Запада.

Об этом свидетельствует и состоявшаяся 28 октября встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком на Мальте, которая была организована при непосредственном участии Вашингтона в целях перетянуть армянское государство на свою сторону в противостоянии с Россией. По всей видимости, за этим могут скрываться устремления Белого дома превратить Армению в новый полигон для противостояния с Россией.

На Смоленской площади удивились заявлению секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Ереван "не в курсе предложений Москвы" по мирному договору между Ереваном и Баку.

"Армянской стороне в сентябре, октябре, ноябре направлялись приглашения провести переговоры и в Москве, и на полях многосторонних мероприятий, на которые мы до сих пор не получили внятных ответов", - указала Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Ереван при этом "рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин".

В МИД России предупредили, что никакой реальной отдачи от посредничества США и Евросоюза нет и быть не может.

"Они хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности при этом беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонней договоренности в угоду конъюнктурным соображениям", - пояснила Захарова.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян принял решение не участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Возникает вопрос, насколько интересы Армении и ее граждан волнуют действующие власти. Ведь безопасность Армении обеспечивается ОДКБ и российским военным присутствием. А армянская экономика держится на плаву во многом благодаря участию Еревана в ЕАЭС.

Не следует забывать, что Россия остается самым обширным рынком для армянской продукции. Стоит ли потеря всех этих реальных плюсов ради прозападной риторики и дезинформации в стиле "Россия нам не помогает" и "Запад нас спасет".