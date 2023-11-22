Киселев высказался об ударе ВСУ по журналистам

Генеральный директор Международной медиагруппы « Россия сегодня», журналист и телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал удар ВСУ по группе журналистов из России. По его словам, эта атака является «местью от бессилия». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?», — заявил он.

Напомним, что ранее в Минобороны России сообщили об ударе украинского БПЛА по группе журналистов телеканала «Россия-24». В результате атаки корреспондент Борис Максудов получил ранение — в данный момент он находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.