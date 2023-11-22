Шойгу прибыл в Минск на заседание ОДКБ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу приехал с рабочим визитом в Белоруссию, где будет принимать участие в совместном заседании советов министров иностранных дел и обороны, Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. RT на русском

На заседании будет обсуждаться военно-политическая обстановка. Там также будут представлены приоритетные направления деятельности в период председательства Казахстана в ОДКБ. Газета.Ru