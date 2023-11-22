Главное из выступления Владимира Путина на саммите G20

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на саммите G20. RT на русском

«Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — сказал российский лидер. Lenta.ru

Глава государства обратил внимание, что западных лидеров «потрясают» действия России на Украине и гибель людей. «Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает?», — сказал Путин. Парламентская газета

Кроме того, он заверил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия. "Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере [продовольственной безопасности], остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", — подчеркнул Путин. ТАСС

По его словам, «колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств». Газета.Ru

Он также сообщил, что в Африку направлены первые корабли с российским зерном. Российская газета