Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на саммите G20. RT на русском

«Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — сказал российский лидер. Lenta.ru

Глава государства обратил внимание, что западных лидеров «потрясают» действия России на Украине и гибель людей. «Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает?», — сказал Путин. Парламентская газета

Кроме того, он заверил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия. "Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере [продовольственной безопасности], остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", — подчеркнул Путин. ТАСС

По его словам, «колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств». Газета.Ru