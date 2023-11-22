Путин: РФ выступает за восстановление открытого международного сотрудничества

«Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», — сказал он.

По словам Путина, на этом пути одна из ключевых задач — добиться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, особенно перезапустить ВТО в полном объеме. Также он указал на необходимость повышения роли развивающихся экономик в международных финансовых институтах, в том числе МВФ и Всемирный банк. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к совместной работе по решению этих актуальных задач со странами G20 и другими международными институтами.