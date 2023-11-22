Путин высказался о подрыве «Северных потоков»

«Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества — используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы», — заявил он.

В частности, среди методов такой борьбы можно назвать разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, а также акты государственного терроризма, добавил политик. По его словам, вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря.