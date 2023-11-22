В МИД отреагировали на отказ Германии от выплат блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ отказалось распространить на всех жителей блокадного Ленинграда нееврейского происхождения гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, данное решение абсолютно неприемлемо. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова передает РИА Новости.

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"Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса", - утверждает она на брифинге.

По мнению Захаровой, нет никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ленинградских блокадников восстановить справедливость.

Представитель внешнеполитического ведомства считает, просьба участников блокады Ленинграда морально обоснована, а позиция германских властей ФРГ представляется "чудовищной".