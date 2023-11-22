Путин заявил об начале бесплатных поставок зерна в Африку
В Африку направлены первые корабли с российским зерном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите "Группы 20", который проходит в видеорежиме.
Президент подчеркнул, что Россия, несмотря на ситуацию, продолжает выполнять свои обязательства в сфере продовольственной безопасности. По его словам, начались бесплатные поставки зерна в африканские страны.
Ранее - в сентябре - Путин анонсировал бесплатную поставку зерна шести странам Африки. Об этом он заявил по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.