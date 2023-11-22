В МИД ответили на возможные санкции со стороны ЕС в адрес дипломатов РФ

Москва ответит на возможные действия ЕС в отношении российских дипломатов, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

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В ЕС идут переговоры по очередному пакету санкций против России. В ходе обсуждения Чехия предложила ограничить передвижения российских дипломатов по территории стран Евросоюза.

Захарова отметила, что подобное предложение со стороны Праги ее не удивляют на фоне международной повестки.

По ее мнению, неизвестно, будет ли оно реализовано.