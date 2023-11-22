Российский МИД прокомментировал запуск ракеты Северной Кореей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запуск Северной Кореей баллистической ракеты, на борту которой может находиться разведывательный спутник. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Захаровой, Северная Корея заранее предупредила о планируемом запуске.
«КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию Сеула, Токио, Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие Межкорейского военного соглашения 2018 года», — заявила она.
При этом Захарова добавила, что это соглашение было важной частью для «поддержания стабильности, недопущения вооруженных инцидентов в районе военно-демаркационной линии». По её мнению, приостановка этой договорённости может привести к крупномасштабному конфликту.
«Подобные шаги южнокорейской стороны не могут не вызывать сожаления. Обостряющаяся напряженность вокруг полуострова является прямым следствием агрессивной военной активности США и их союзников», — подытожила она.
21 ноября Северная Корея осуществила запуск ракеты, на борту которой может находиться разведывательный спутник. После запуска в Японии сработала система оповещения жителей.