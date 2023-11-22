Захарова высказалась о проверке наличия у Израиля ядерного оружия
Турция не просила Россию проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Москве известно о намерении Анкары «инициировать создание некоего инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия и о желании активизировать такую работу с другими».
«Официальных предложений или иных обращений на этот счет к нам не поступало», — добавила Захарова на брифинге.
В связи с этим она призвала не делать «каких-то оценочных суждений преждевременно» по этому вопросу. Также Захарова указала, что РФ выступает за создание зоны свободной от ядерного оружия и других видом оружия массового уничтожения и считает, что данная концепция отвечает интересам всех стран.
Ранее сообщалось, что Анкара обратилась в Совбез ООН и МАГАТЭ с просьбой проверить у Израиля наличие ядерного оружия.