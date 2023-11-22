Захарова уличила Запад в политизации работы Интерпола

Запад политизирует работу Интерпола, что противоречит уставу организации. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв главы литовского МВД расширить объединение внутри структуры против инициатив Белоруссии и РФ.

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Упомянутый призыв западные СМИ растиражировали в преддверии очередной сессии генеральной ассамблеи Интерпола. «Речь идет об очевидной политизации работы данного формата, и мы видим, что она навязана Западом и достигла такого уровня, что любые выдвигаемые в ее рамках предложения отвергаются не по их содержанию, а сугубо по национальному признаку», — цитирует дипломата ТАСС.

По ее словам, Москва расценивает данное высказывание как давление на страны — участницы Интерпола и подрыв их суверенной возможности самим отстаивать национальные интересы в рамках генассамблеи. Захарова отметила противоречие «русофобской повестки» и «создания политической коалиции» уставу Интерпола, запрещающему как любое вмешательство, так и политическую, расовую, религиозную и военную деятельность.

Ранее в российском МВД рассказали о полноценном и взаимовыгодном сотрудничестве по каналам Интерпола со всеми государствами, входящими в организацию. Ее полноценным членом является и РФ, а соответствующие обязательства обеспечивает Национальное центральное бюро Интерпола полиции.