Захарова уличила Запад в политизации работы Интерпола
Запад политизирует работу Интерпола, что противоречит уставу организации. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв главы литовского МВД расширить объединение внутри структуры против инициатив Белоруссии и РФ.
Упомянутый призыв западные СМИ растиражировали в преддверии очередной сессии генеральной ассамблеи Интерпола. «Речь идет об очевидной политизации работы данного формата, и мы видим, что она навязана Западом и достигла такого уровня, что любые выдвигаемые в ее рамках предложения отвергаются не по их содержанию, а сугубо по национальному признаку», — цитирует дипломата ТАСС.
По ее словам, Москва расценивает данное высказывание как давление на страны — участницы Интерпола и подрыв их суверенной возможности самим отстаивать национальные интересы в рамках генассамблеи. Захарова отметила противоречие «русофобской повестки» и «создания политической коалиции» уставу Интерпола, запрещающему как любое вмешательство, так и политическую, расовую, религиозную и военную деятельность.
Ранее в российском МВД рассказали о полноценном и взаимовыгодном сотрудничестве по каналам Интерпола со всеми государствами, входящими в организацию. Ее полноценным членом является и РФ, а соответствующие обязательства обеспечивает Национальное центральное бюро Интерпола полиции.
При этом Москва не впервые уличает Запад в попытке политизировать работу мировых организаций. Так, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявлял, что западные власти используют для политического давления Международный олимпийский комитет, призывая иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России.