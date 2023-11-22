В МИД РФ назвали неуместной акцию с танком Т-72 в Финляндии
Акция с сожженным танком Т-72 на площади в Хельсинки является неуместной, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на демонстрацию, организованную проукраинскими обществами Финляндии. Они установили в Хельсинки на площади напротив парламента привезенный из Эстонии сожженный российский танк Т-72. Посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту протеста, назвав акцию кощунственной и обратив внимание на потворство финских властей ей.
"Зачем Финляндии участвовать в подобных акциях, мне кажется, никто объяснить не может. Возможно, они, я имею в виду на уровне руководства, не способны понять, насколько неуместными видятся подобные акции на площади, расположенной в минутах ходьбы от дворца "Финляндия", а именно там в 1975 году закладывались основы общеевропейской безопасности и сотрудничества", - сказала она.