В МИД РФ назвали неуместной акцию с танком Т-72 в Финляндии

"Зачем Финляндии участвовать в подобных акциях, мне кажется, никто объяснить не может. Возможно, они, я имею в виду на уровне руководства, не способны понять, насколько неуместными видятся подобные акции на площади, расположенной в минутах ходьбы от дворца "Финляндия", а именно там в 1975 году закладывались основы общеевропейской безопасности и сотрудничества", - сказала она.