Захарова: в США осуждают только «чужие» перевороты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США осуждают только те госперевороты, с которыми не связан Вашингтон, а, к примеру, события 2014 года на Украине называют демократическими. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что в США события на Украине называли «восстанием народа против ненавистного правительства» и «демократической революцией».

«Они [США - прим.ред.] осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых «переворотчиков», там они не считают нужным осуждать», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее американские власти осудили переворот в Нигере. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон осуждает «любые попытки захватить власть силой».