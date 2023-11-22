Захарова: в США осуждают только «чужие» перевороты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США осуждают только те госперевороты, с которыми не связан Вашингтон, а, к примеру, события 2014 года на Украине называют демократическими. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова отметила, что в США события на Украине называли «восстанием народа против ненавистного правительства» и «демократической революцией».
«Они [США - прим.ред.] осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых «переворотчиков», там они не считают нужным осуждать», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее американские власти осудили переворот в Нигере. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон осуждает «любые попытки захватить власть силой».
Блинкен заявлял, что США активно взаимодействовали с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и по всему миру, и будут продолжать это делать, пока ситуация «не будет разрешена должным образом и мирным путем».