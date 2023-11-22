Путин обратил внимание на нехватку мест в гостиницах нынешней зимой

"Понятно, что у нас хорошие, большие программы по поддержке внутреннего туризма, но тем не менее", - добавил Путин.

Решетников подтвердил нехватку мест и тренд на рост цен. По его словам, стоимость проживания в двух- и трехзвездочных отелях РФ с начала года выросла на 8-11%, в гостиницах "четыре" и "пять" звезд - почти на 14%.