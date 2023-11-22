Путин обратил внимание на нехватку мест в гостиницах нынешней зимой
Туристы, предпочитающие зимний отдых, заполнили российские гостиницы - мест не хватает. Об этой проблеме заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ.
Глава государства напомнил, что в стране начинается зимний туристический сезон - в том числе горнолыжный.
"Дефицит номерного фонда сохраняется, причем достаточно большой, это безусловно будет отражаться и на ценах", - заявил президент.
Он обратил внимание министра экономического развития Максима Решетникова на данную ситуацию.
"Понятно, что у нас хорошие, большие программы по поддержке внутреннего туризма, но тем не менее", - добавил Путин.
Решетников подтвердил нехватку мест и тренд на рост цен. По его словам, стоимость проживания в двух- и трехзвездочных отелях РФ с начала года выросла на 8-11%, в гостиницах "четыре" и "пять" звезд - почти на 14%.
"Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены", - признал министр.
По его словам, об этой тенденции свидетельствуют данные Росстата.