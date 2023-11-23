МИД России отчитался об эвакуации россиян из сектора Газа

«Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека. Отмечаем содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий», — говорится в заявлении.