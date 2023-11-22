Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с правительством России.

Российский лидер попросил главу МЧС России Александра Куренкова рассказать о том, как идёт работа по эвакуации граждан из анклава, а также о доставке гуманитарной помощи.

«Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти их оттуда», — сказал Путин.