Кадыров высказался об отношении к извинениям людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публичные извинения достойным поступком, если совершившийся ошибку человек действительно изменился. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Кадыров поблагодарил журналистов, отметив, что работников телевидения часто обвиняют в принуждении людей к извинениям на камеру.

«Если человек, который провинился, совершил ошибку, принес свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека», — подчеркнул глава Чечни.

Также Кадыров призвал журналистов быть «миротворцами между властью и народом».

«Неправильно, если вы будете защищать власть и ущемлять народ, однако ущемлять власть, если будете защищать народ, я разрешаю», — заключил он.

Бывший вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров ранее заявил, что практика публичных извинений должна применяться в случае, если человек «делает мерзость» публично.

«Снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться», — отмечал он.