«Поступок настоящего человека»: Кадыров оценил извинения на камеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публичные извинения достойным поступком, если совершившийся ошибку человек действительно изменился. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров высказался об отношении к извинениям людей
© РИА Новости

По данным агентства, Кадыров поблагодарил журналистов, отметив, что работников телевидения часто обвиняют в принуждении людей к извинениям на камеру.

«Если человек, который провинился, совершил ошибку, принес свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека», — подчеркнул глава Чечни.

Также Кадыров призвал журналистов быть «миротворцами между властью и народом».

«Неправильно, если вы будете защищать власть и ущемлять народ, однако ущемлять власть, если будете защищать народ, я разрешаю», — заключил он.

Бывший вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров ранее заявил, что практика публичных извинений должна применяться в случае, если человек «делает мерзость» публично.

«Снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться», — отмечал он.

Умаров подчеркивал, что практика публичных извинений должна быть распространена повсеместно.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости