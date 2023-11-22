Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили общение за неформальным завтраком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. На опубликованных агентством кадрах видно, что на завтрак главам государств подавали салаты, корзинки с фруктами и овощами и нарезку сыров. Кроме того, на застеленном скатертью столе были замечены бокалы с водой и соком.

Отмечается, что президенты вышли к завтраку в деловых костюмах без галстуков, однако перед едой они сняли пиджаки и повесили их на вешалку у входа в зал. Лидер Таджикистана был приятно удивлен количеством блюд, поданных на завтрак.

У нас это как, «завтрак» называется? — пошутил он.