Депутат Водолацкий рассказал подробности о законопроекте о казачестве

«Сам текст уже готов, сейчас он проходит согласование у всех профильных министерств и ведомств. Поскольку, повторюсь, закон комплексный, заинтересованных сторон очень много — то же Министерство обороны, Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Федеральная пограничная служба, Росгвардия и так далее», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».