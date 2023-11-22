"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - отметил Песков. ТАСС