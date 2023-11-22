Россия выражает сожаление в связи с отказом Армении присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Газета.Ru
"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - отметил Песков. ТАСС
21 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске. RT на русском