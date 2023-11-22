В Кремле прокомментировали соглашение Израиля и ХАМАС по поводу заложников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно воспринял новости о соглашении Израиля с ХАМАС по поводу заложников и перемирия.

По его словам, это первые хорошие новости из Газы за продолжительно время.

"Россия и большинство мировых стран призывают к перемирию, гуманитарной паузе. Ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться контуры будущих попыток по устойчивому регулированию этой проблемы", — пояснил Песков.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Сделка Израиля с ХАМАС по освобождению заложников будет состоять из двух этапов. Сначала ХАМАС отпустит 50 человек за 4 дня, потом еще до 30 человек за 3 дня, в том числе иностранных граждан.

"В рамках первого в течение четырех дней будут освобождены 30 детей, 8 матерей и еще 12 женщин. В ходе второго этапа в течение трех дней будут освобождены до 30 заложников", — говорится в документе.