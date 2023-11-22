Захарова заявила, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине похожи

«Есть действительно абсолютное совпадение этих двух ситуаций (на Ближнем Востоке и на Украине, — Прим. Ред.) в одном: в том, что разрушение международно-правовых основ решения кризисов ведет к катастрофическим последствиям, — сказала Захарова. — Вокруг Украины нормандский формат существовал. Кто был постоянной палкой в его колесах? Конечно, США. Они делали буквально все, чтобы развалить усилия, влияя на тех, кто стал их сателлитами».