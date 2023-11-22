Захарова заявила, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине похожи

На Украине и Ближнем Востоке идет разрушение международно-правовых основ решения кризисов, что ведет к серьезным последствиям. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине похожи
© пресс-служба МИД России / mid.ru

По словам диплома, там, где сегодня происходят конфликты, «безусловно существовала» правовая база, но Соединенные Штаты «в очередной раз решили уничтожить политико-дипломатические инструменты".

«Есть действительно абсолютное совпадение этих двух ситуаций (на Ближнем Востоке и на Украине, — Прим. Ред.) в одном: в том, что разрушение международно-правовых основ решения кризисов ведет к катастрофическим последствиям, — сказала Захарова. — Вокруг Украины нормандский формат существовал. Кто был постоянной палкой в его колесах? Конечно, США. Они делали буквально все, чтобы развалить усилия, влияя на тех, кто стал их сателлитами».

В октябре Россия предложила проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, но Совет Безопасности ООН не принял документ из-за нехватки голосов, о чем писала «Парламентская газета». Против него проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор.