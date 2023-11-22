Захарова заявила, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине похожи
На Украине и Ближнем Востоке идет разрушение международно-правовых основ решения кризисов, что ведет к серьезным последствиям. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам диплома, там, где сегодня происходят конфликты, «безусловно существовала» правовая база, но Соединенные Штаты «в очередной раз решили уничтожить политико-дипломатические инструменты".
«Есть действительно абсолютное совпадение этих двух ситуаций (на Ближнем Востоке и на Украине, — Прим. Ред.) в одном: в том, что разрушение международно-правовых основ решения кризисов ведет к катастрофическим последствиям, — сказала Захарова. — Вокруг Украины нормандский формат существовал. Кто был постоянной палкой в его колесах? Конечно, США. Они делали буквально все, чтобы развалить усилия, влияя на тех, кто стал их сателлитами».
В октябре Россия предложила проект резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, но Совет Безопасности ООН не принял документ из-за нехватки голосов, о чем писала «Парламентская газета». Против него проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор.