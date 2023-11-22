Глава ЦИК объяснила свои слова про «уехавших подонков»

Глава ЦИК Памфилова объяснила свои слова про «уехавших подонков»
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила свои слова об «уехавших подонках», пытающихся сорвать выборы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее председатель ЦИК отметила, что среди покинувших РФ есть те, кто «не обливает грязью свою страну», а также «подонки», которые пытаются «сорвать и дискредитировать» выборы, напоминает «Свободная пресса».
«Я имела в виду не тех, кто просто уехал по разным причинам, а тех, кто не просто уехал, а уехавши пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на ее разрушение, на дестабилизацию», — указала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что некоторые предпринимают такие действия по глупости, корысти или убеждениям.
«Но все они подонки, и я от этого слова не отказываюсь», — добавила Памфилова.