Матвиенко призвала решить вопрос с долгостроями в Хабаровском крае
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на проблемы с дорогами и долгостроями в Хабаровском крае. Встречаясь с руководством региона в рамках Дней субъекта, спикер также указала на необходимость дальнейшего развития ТЭК края, передает пресс-служба Совфеда 22 ноября.
Матвиенко обсудила вопросы социально-экономического развития Хабаровского края с губернатором Михаилом Дегтяревым и председателем Законодательной Думы Ириной Зикуновой. Дни региона, по словам спикера, — это возможность показать на федеральном уровне достижения региона и обратиться за поддержкой.
По многим направлениям развития региона видна динамика, растут доходы краевого бюджета, признала Матвиенко. Вместе с тем председатель Совфеда указала на необходимость решить вопросы в области дорожного строительства, проблему с долгостроями, а также повысить эффективность работы ТЭК края.
«Отсутствие надежного электро- и теплоснабжения — сдерживающий фактор для развития, инвестиций. Знаю, утверждена финансовоемкая краевая программа, но государственная поддержка тоже нужна», — сказала спикер.
Она напомнила, что по итогам Дней Хабаровского края будет принято постановление Совета Федерации, в котором максимально будут учтены предложения региона.