Матвиенко призвала решить вопрос с долгостроями в Хабаровском крае

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на проблемы с дорогами и долгостроями в Хабаровском крае. Встречаясь с руководством региона в рамках Дней субъекта, спикер также указала на необходимость дальнейшего развития ТЭК края, передает пресс-служба Совфеда 22 ноября.

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Матвиенко обсудила вопросы социально-экономического развития Хабаровского края с губернатором Михаилом Дегтяревым и председателем Законодательной Думы Ириной Зикуновой. Дни региона, по словам спикера, — это возможность показать на федеральном уровне достижения региона и обратиться за поддержкой.

По многим направлениям развития региона видна динамика, растут доходы краевого бюджета, признала Матвиенко. Вместе с тем председатель Совфеда указала на необходимость решить вопросы в области дорожного строительства, проблему с долгостроями, а также повысить эффективность работы ТЭК края.

«Отсутствие надежного электро- и теплоснабжения — сдерживающий фактор для развития, инвестиций. Знаю, утверждена финансовоемкая краевая программа, но государственная поддержка тоже нужна», — сказала спикер.