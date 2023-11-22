В Кремле высказались о введении в России государственной идеологии

Президент России Владимир Путин не принимал решений по вопросу введения в стране государственной идеологии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

22 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости закрепления в российской Конституции государственной идеологии.

В Кремле нет выработанной позиции по этому вопросу, сказал Песков.

«Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет», — пояснил он.

На вопрос о том, как сказанное Бастрыкиным соотносится с положениями основного закона страны, Песков отметил, что речь идет точке зрения конкретного человека. «Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека», — подчеркнул пресс-секретарь.