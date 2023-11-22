В Госдуме предложили наградить погибшую в Донбассе актрису Меньших

Погибшую при посещении зоны боевых действий в Донбассе российскую актрису Полину Меньших хотят наградить. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко, сообщает телеканал "360".

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Парламентарий считает, что Меньших совершила героический поступок, ведь она сознательно рисковала жизнью. Это действие она считает нужным отметить наградой.

Драпеко добавила, что в зоне проведения спецоперации многие люди подвергают себя опасности, в том числе актеры и волонтеры. Поощрять необходимо не только погибших, но и живых, уверена депутат.