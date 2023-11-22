Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20

Песков рассказал о планах Путина в рамках саммита G20
Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед с участниками виртуального саммита G20. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос.
Внеочередной саммит в виртуальном формате пройдет 22 ноября. Его организатором выступает председательствующая в этом году в G20 Индия.
В Кремле ранее отметили, что в ходе саммита стороны намерены обсудить климатическую повестку, ситуацию в мировой экономике и финансах, а также проблемы цифровизации. По словам пресс-секретаря российского лидера, «повестка понятна - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная».
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