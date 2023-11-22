Песков: Путин не планирует двусторонних бесед с участниками саммита G20

Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед с участниками виртуального саммита G20. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос.

Внеочередной саммит в виртуальном формате пройдет 22 ноября. Его организатором выступает председательствующая в этом году в G20 Индия.