В Севастополе проверят слова чиновницы о китайских туристах

В Севастополе проведут служебную проверку в отношении главы управления туризма города Ларисы Остапенко после слов о китайских туристах. Об этом в Telegram-канале заявила вице-губернатор города Мария Литовко.

На сессии заксобрания 31 октября Остапенко заявила, что Севастополь не готов принимать китайских туристов. По ее мнению, «китайский турист — это в первую очередь турист, который не привозит деньги в регион», но ощутимо нагружает туристическую инфраструктуру города. Видеозапись с ее выступлением разошлась в социальных сетях.

Литовко, которая курирует работу управления, отметила, что сказанное Остапенко — не позиция правительства, а ее личное мнение.

«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка», — добавила вице-губернатор.