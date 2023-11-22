Захарова: Запад сотрет историю Украины до 2022 года

Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о реакции Запада на 10-летие майдана. Российская газета

По ее словам, Запад обходит молчанием 10-летие Евромайдана и «не видят» эту дату. «Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора», — заявила дипломат. Lenta.ru