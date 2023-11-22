МИД России заявил о готовности к работе с Финляндией для решения вопроса по границе

Россия готова обсуждать с Финляндией решение вопроса по ситуации на границе двух стран, о чем было ранее заявлено финскому послу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире радио Sputnik.

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20 ноября Россия заявила протест финскому послу в связи с решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшиеся пункты пропуска на границе.

Как считает Захарова, финской стороне нужно было дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и "выложить на стол все [свои] озабоченности или претензии...".

"И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу", - подчеркнула представитель МИД РФ.