МИД РФ: сделка Израиля и ХАМАС дает надежду на деэскалацию

Сделка Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и о четырехдневной гуманитарной паузе дает надежду на возможное завершение конфликта. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это важнейшее решение, которое было принято и которое все-таки дает надежду на то, что деэскалация возможна», — сказала дипломат.

Она выразила надежду на то, что временное перемирие не будет сорвано.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении 50 женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, и о четырехдневном прекращении огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.