Небензя: Украина из-за «майдана» потеряла достоинство и независимость

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за «майдана» потеряла достоинство и независимость.

Об этом пишет РИА Новости.

При этом Небензя подчеркнул, что пока Украина их так и не обрела, поскольку ещё не преодолела первородный грех «майдана».

«А когда преодолеет — он останется позором и чёрным пятном в истории Украины, да и всего мира в целом», — добавил постпред.