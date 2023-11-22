Небензя: Украина из-за «майдана» потеряла достоинство и независимость
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за «майдана» потеряла достоинство и независимость.
Об этом пишет РИА Новости.
При этом Небензя подчеркнул, что пока Украина их так и не обрела, поскольку ещё не преодолела первородный грех «майдана».
«А когда преодолеет — он останется позором и чёрным пятном в истории Украины, да и всего мира в целом», — добавил постпред.
Ранее стало известно, что Россия проведёт заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по Украине 8 декабря.