Россия проведет неформальной заседание СБ ООН по "Евромайдану" на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 8 декабря РФ проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по событиям 2013 года Украине. Его словам приводит РИА Новости.

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По словам Небензи, о событиях так называемого "Евромайдана" на Украине расскажут лица, принимавшие в нем участие. Заседание пройдет так называемой "формулы Аррии". Такой формат заседаний Совета Безопасности был назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году, занимая пост Председателя Совбеза ООН.

Он позволяет членам Совета Безопасности "проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу". Заседания Совбеза в данном формате проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета Безопасности, участия в них не обязательны, они не объявляется в ежедневном Журнале Организации Объединенных Наций.