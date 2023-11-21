В Крыму ответили на слухи о пожаре на Сакской ТЭЦ

Информация о взрывах на западном побережье Крыма и пожаре на Сакской ТЭЦ не соответствует действительности, заявил советник главы региона Олег Крючков. Об этом пишет RT.

Ранее в соцсетях появились сообщения о громких взрывах в Евпатории и Саках на западном побережье Крыма и возгорании на ТЭЦ.

«Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории», — отметил советник.