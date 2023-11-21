Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного Т-72

Финляндии направили ноту протеста из-за демонстрации сожженного Т-72
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста в связи с демонстрацией перед парламентом страны сожженного танка T-72. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
Там отметили, что жители Хельсинки, которых возмутила прошедшая акция, сейчас приносят к танку «цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат».
«Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста. Подчеркнули, что расцениваем данную кощунственную акцию как разжигающую ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению считаем ведущими к дальнейшей деградации отношений между нашими странами», — добавили в дипмиссии.
Напомним, что на прошлой недели на площади напротив финского парламента в Хельсинки проукраинские общественные организации устроили демонстрацию сожженного танка Т-72, который был привезен из Эстонии.