Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного Т-72

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста в связи с демонстрацией перед парламентом страны сожженного танка T-72. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.

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Там отметили, что жители Хельсинки, которых возмутила прошедшая акция, сейчас приносят к танку «цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат».

«Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста. Подчеркнули, что расцениваем данную кощунственную акцию как разжигающую ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению считаем ведущими к дальнейшей деградации отношений между нашими странами», — добавили в дипмиссии.