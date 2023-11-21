Путин: США саботировали решения ООН о палестино-израильском конфликте

Президент России Владимир Путин заявил, что США саботировали решения ООН по палестино-израильскому конфликту.

Он отметил, что все трагические события в регионе являются следствием стремления США монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании.

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«Из-за саботажа решений ООН... уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», — сказал Путин на саммите БРИКС.