Путин: США саботировали решения ООН о палестино-израильском конфликте
Президент России Владимир Путин заявил, что США саботировали решения ООН по палестино-израильскому конфликту.
Он отметил, что все трагические события в регионе являются следствием стремления США монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании.
«Из-за саботажа решений ООН... уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», — сказал Путин на саммите БРИКС.