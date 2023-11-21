Песков высказался об обсуждениях в ЕС ограничений для дипломатов из РФ
Обсуждения в Евросоюзе возможности введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ЕС являются очередной антироссийской глупостью. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Не удивляйтесь ничему, наверняка еще что-нибудь придумают, сомнения в этом нет. Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются чем-то нас ущемить», — ответил он на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что данными ограничениями страны ЕС лишь затруднят работу дипломатам и лишать себя возможности получить информацию от первоисточников.
«Большую глупость трудно себе представить для разумных политиков, потому что, как минимум, нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон. Они для себя одну сторону полностью отвергают. Абсолютная глупость», — отметил он.
Кроме того, по мнению Пескова, такими действиями власти стран ЕС только «ущемят в правах» бывших и нынешних сограждан России, которые нуждаются в консульских услугах для своих связей с РФ.