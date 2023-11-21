Информационно-пропагандистская кампания по «отмене РФ» и ее культуры не принесла результата в Аргентине. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Ростки культуры отмены в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли», — заявил Феоктистов в беседе с газетой Perfil.

Он назвал русскую культуру неотъемлемой большой частью общемировой сокровищницы.

Российский посол отметил, что те, кто пытается вычеркнуть культуру РФ из мирового наследия, в первую очередь, наказывают сами себя. Он подчеркнул, что в 2023 году Аргентина и РФ подписали три соглашения по сотрудничеству университетов. Феоктистов отметил, что в южноамериканской стране за год прошло несколько концертов российских коллективов.

Однако посол РФ заявил, что западное влияние против России дошло и до Аргентины. Он рассказал, что были случаи, когда отказывали в предоставлении концертных площадок для российских коллективов. По словам Феоктистова, Запад не смог отменить интерес к России.

«Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому — увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе», — добавил он.