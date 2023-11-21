Главное из выступления Путина на саммите БРИКС

21 ноября состоялся внеочередной саммит БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке, который прошёл в формате видеоконференции. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин — мы собрали всё самое важное из его выступления.

В своей речи Владимир Путин оценил формат проведения мероприятия — по его словам, практика срочного созыва саммитов БРИКС является перспективным решением.

«Новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом Рамафосой, представляется весьма перспективным. Причем это касается не только ближневосточного урегулирования, но и других злободневных вопросов глобальной и региональной повестки дня», — считает он.

Кроме того, президент положительно оценил усилия стран Ближнего Востока по урегулированию палестино-израильского конфликта, а также позицию стран-членов БРИКС. По его словам, схожесть позиций участников БРИКС является «показательной».

«Особо значимо участие в нашем сегодняшнем заседании участие коллег из государств Ближнего Востока, получивших в этом году приглашение стать полноформатными членами БРИКС. Пользуясь случаем, хотел бы с уважением отметить их усилия по нормализации ситуации, и в частности имею в виду проведение "саммита мира" в Египте и чрезвычайного исламского саммита в Саудовской Аравии», — заявил Путин.

Говоря непосредственно о конфликте, российский президент заявил, что важно не допускать расширения географии боевых действий.

«Важно, я согласен со своим бразильским коллегой, не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», — сказал он.

Помимо этого, Путин призвал стороны конфликта к прекращению огня и созданию гуманитарных пауз для вывода заложников.

«Подчеркну, такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа», — добавил президент.

Путин также добавил, что уже несколько поколений граждан Палестины выросли с чувством несправедливости «из-за саботажа решений ООН». По этой же причине, по словам президента, власти Израиля не могут гарантировать безопасность страны своим жителям.

«Из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины, уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости. А израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своему государству», — считает он.

Попытки США выступить посредником по ситуации в секторе Газа Путин назвал «желанием монополизировать посреднические функции». Президент считает, что этими действиями Вашингтон лишь «показал нежизнеспособность единоличных попыток разрубить палестинский узел».

«Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного квартета международных посредников», — заявил Путин.

При этом президент добавил, что ключевую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке могут сыграть Россия и страны БРИКС.

«Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона», — рассказал Путин.

Продолжая эту тему, Путин анонсировал будущие контакты членов БРИКС по вопросу палестино-израильского урегулирования.

«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты в том числе по видеосвязи по данной проблематике», — предложил президент.