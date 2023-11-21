Медведев назвал цирком с конями слова Зеленского о покушениях
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал цирком с конями заявления Владимира Зеленского о том, что на него были совершены покушения. Российский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что мысли «иногда материальны».
«Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five-six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями», — написал Медведев в Telegram.
По его оценками, «этого деятеля серьёзно там уже и не воспринимают».
«Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны», — добавил Дмитрий Медведев.
Владимир Зеленский ранее рассказал журналистам, что пережил «пять или шесть» покушений.