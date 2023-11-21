«Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five-six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями», — написал Медведев в Telegram.