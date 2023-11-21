Путин высказался о ситуации в Газе

"Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность", - сказал глава российского государства.

Он обратил внимание на то, что в ходе конфликта гибнут в том числе и дети.