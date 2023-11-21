Путин высказался о ситуации в Газе

Путин: гибель людей, страдания детей в Газе вызывают глубочайшую обеспокоенность
Разразившаяся в секторе Газа гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность, заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.
"Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность", - сказал глава российского государства.
Он обратил внимание на то, что в ходе конфликта гибнут в том числе и дети.
"Это ужасно", - подчеркнул Путин.
"Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства", - добавил президент РФ.