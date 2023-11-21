Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что страна готова к совместной работе по продвижению всего комплекса взаимодействия двух государств. Газета.Ru
По словам Рахмона, Россия и Таджикистан выступают за активизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере. "В год тридцатилетия подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи мы дали высокую оценку уровню взаимодействия между нашими странами. Высказались за активизацию сотрудничества в торгово-экономической среде", - сказал Рахмон. ТАСС
В рамках официального визита главы Таджикистана в Россию лидеры двух стран обсудили развитие торговых отношений двух стран и другие ключевые аспекты стратегического партнерства. Лидеры также обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Парламентская газета
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность российским правоохранительным органам и спецслужбам за сотрудничество. «Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана», — сказал таджикский лидер. Газета.Ru
Кроме того, Эмомали Рахмон пригласил Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан. Ura.Ru